Nuove strade e marciapiedi, illuminazione più efficiente, verde e piste ciclabili. Ma meno parcheggi. Assegnati i lavori per la riqualificazione di Sant’Avendrace. Fondi per via Po, via San Paolo e via Campo Scipione. Il clou del progetto è costituito dalle opere di riqualificazione del viale Sant’Avendrace dove verrà risistemata la viabilità. Prevista la creazione di due corsie di transito per le auto (3, 50 m di larghezza), una pista ciclabile con due corsie di marcia dallo stesso lato (sulla destra verso piazza Sant’Avendrace), con la sede fisicamente separata dalle corsie riservate a auto e pedoni, delimitata da uno spartitraffico invalicabile.

Verranno risistemati i marciapiedi (larghezza di almeno 1,50 m) e riorganizzate le aree di sosta, parcheggi a nastro e non più a spina di pesce e questo porterà alla scomparsa di qualche stallo.

Opere analoghe in via Santa Gilla e in via Flumendosa. Il progetto è stato approvato sotto la giunta Zedda ed è ormai in fase avanzata.

“Per un quartiere sempre più vivibile e integrato con il centro della città. Si tratta dei primi 6 dei 18 milioni di euro ottenuti dalla Giunta Zedda grazie al bando periferie”, ha dichiarato Francesca Ghirra, consigliere di Campo progressista, “presto anche i lavori di realizzazione del parco di via San Paolo, con nuovi impianti sportivi, giardini e aree dove le famiglie potranno godere degli spazi oggi occupati dal degrado. Per non parlare del nuovo quartiere che sorgerà al posto dell’ex mattatoio, con nuove case dedicate ai redditi più bassi (social housing) e servizi”.

L'articolo Cagliari, via ai lavori a Sant’Avendrace: verde e piste ciclabili, ma meno parcheggi proviene da Casteddu On line.