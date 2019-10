Cagliari, miracolo a Bonaria: “I lavori dell’hotel Mediterraneo possono ripartire”

I lavori potranno ripartire. Perché la Reistar, la società proprietaria dell’hotel Mediterraneo, è rientrata in possesso dell’immobile dopo aver risolto alcune grane giudiziarie. E così il Comune potrà dare la proroga per far ripartire le operazioni di ammodernamento del vecchio albergo davanti alla Basilica. La notizia l’ha data oggi in consiglio comunale l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius.

“Si è rimesso in moto il procedimento che si era fermato perché la società proprietaria (la Reistar) ha avuto un procedimento societario a seguito del quale non potevano mandare avanti l’intervento”, ha dichiarato l’assessore rispondendo ad un’interrogazione della consigliera dei Progressisti sardi Francesca Ghirra.

“I tempi per la conclusione dei lavori sono scaduti settembre 2018, la società aveva fatto una richiesta di proroga che però non era andata a buon fine. Il fatto che ora nell’ambito del procedimento giudiziario la società sia rientrata nella proprietà del cantiere può mettere i nostri uffici in condizione di dare il via liber ad una nuova proroga per mandare avanti il progetto. Sarebbe molto importante per noi”, conclude Angius”, perché il completamento darebbe alla città un hotel storico ma ammodernato e in una zona di pregio del capoluogo”.

