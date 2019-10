Nasce la Consulta Giovani del Sud Italia: c’è anche Oristano

Anche Oristano era presente alla prima riunione di fondazione della Consulta Giovani del Sud Italia. Il delegato della nostra città, Alessandro Usai, insieme ai delegati delle Consulte Giovani di Macomer e Bonorva, ha rappresentato la Sardegna che si è confrontata con le altre otto delegazioni regionali presenti.

La riunione si è svolta a Roma questa mattina, alla Camera dei Deputati. L’obiettivo è creare una rete di Consulte giovanili che possano portare alla luce i desideri e gli obiettivi dei giovani del sud Italia.

“Il delegato di Bonorva”, spiega Alessandro Usai, “ha parlato di noi giovani come del lievito madre, e secondo me non poteva trovare paragone più preciso. Saremo noi a crescere e a ricostruire il sud Italia”.

Il prossimo passo per le diverse consulte del Mezzogiorno è eleggere un proprio delegato, cosicché entro sei mesi, tramite elezioni, possa costituirsi un vero e proprio organo direttivo, formato da presidente e assemblea dei membri.

“L’obiettivo iniziale”, conclude Alessandro Usai, “è quello di creare una cooperazione tra le consulte, ma quello finale è avere una vera e propria consulta nazionale del Sud, che dia voce ai giovani nei rapporti con il Nord Italia e con il governo”.