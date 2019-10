Alluvioni: anche a Terralba un’esercitazione su come comportarsi Organizzata dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile

Anche a Terralba un’esercitazione per testare le norme di sicurezza da effettuare in caso di alluvione, organizzata dal Comune. Programmata per giovedì prossimo 17 ottobre, si inserisce all’interno delle attività previste con la Settimana nazionale della Protezione Civile 2019, che vede in provincia di Oristano un’altra esercitazione, programmata a Bosa.

Grazie al contributo ricevuto dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna sarà possibile simulare un evento calamitoso che coinvolgerà principalmente le aree già colpite dall’evento “Cleopatra”.

L’esercitazione inizierà alle 9 con l’emissione del bollettino di criticità moderata e la conseguente attivazione delle procedure previste nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Alle 11 verrà simulato un accadimento imprevedibile che impone la necessità di procedere allo sgombero di una zona compresa nello scenario “Cleopatra” per la gestione del rischio idreologico del Piano Comunale.

Alle 15, è previsto l’esaurimento dei fenomeni e ordinata chiusura delle attività. A seguire un cosiddetto “debriefing”.

“È per noi fondamentale effettuare l’esercitazione”, spiega il sindaco di Terralba Sandro Pili,”perché è un’occasione per testare le procedure previste nel nostro piano di protezione civile e sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche, sopratutto i giovani. Durante l’esercitazione sarà evacuata anche una scuola media, e le famiglie che hanno dato la propria disponibilità e che risiedono nella zona interessata dall’esercitazione”.

Martedì, 15 ottobre 2019

L'articolo Alluvioni: anche a Terralba un’esercitazione su come comportarsi sembra essere il primo su LinkOristano.it.