Paola Lai, la fotografa oristanese, presenta “E-Migrants” e altre storie

Sarà ospite dell’associazione culturale fotografica Dyaphrama



Paola Lai, fotografa oristanese, presenterà domani, mercoledì 16 ottobre, la sua ultima produzione fotografica, a partire dal pluripremiato progetto “E-Migrants”. L’incontro inizierà alle ore 21 nella sede dell’associazione, in via Della Conciliazione 58. L’evento si inserisce nella serie di incontri d’autore organizzati dall’associazione culturale fotografica Dyaphrama di Oristano.

“E-Migrants”, un progetto iniziato lo scorso 2016 e ancora in corso, pone l’attenzione sugli immigranti, ritratti non come invasori dell’Europa, ma come emigranti che fuggono dalle loro terre natie in cerca di una vita migliore.

Paola Lai racconta le storie di queste persone e del loro estenuante viaggio per scappare dalla Libia, immortalandoli nei suoi dittici in bianco e nero e mettendo in risalto le poche cose che hanno potuto portare con sè, da un semplice anello a una maglietta o a dei pantaloncini.

Paola Lai, dopo gli studi in fotografia all’Università di Lancaster nel 2007, si trasferisce in Spagna e qui inizia a direzionare il suo lavoro verso una fotografia più documentaristica e di reportage sociale. Dopo un master in fotogiornalismo all’Università Autonoma di Barcellona e diversi corsi di reportage nel Centro de Fotografia Documental, incontra importanti editori che la seguono nel suo lavoro.

Le sue opere sono state esposte a Londra, Barcellona e New York e molti dei suoi progetti personali sono stati riconosciuti in diversi concorsi, portandola ad esporre anche a Londra, New York e Barcellona. Attualmente è tornata a vivere in Sardegna.

Da qualche tempo è tornata in Sardegna per lavorare come freelance nel suo studio Medusa Photography, partecipando anche come fotografa ufficiale della XIII edizione del Festival letterario L’Isola delle Storie di Gavoi e della XVIII e XIX edizione del Dromos Festival, oltre che la curatrice del workshop di fotografia di reportage sul territorio di Marceddì “Storie di Mare”.