Piergiorgio, avvocato di Cagliari: “A Villanova troppe auto senza tagliando, devo parcheggiare anche in piazza Repubblica”

L’ultima fotografia di “denuncia” l’ha scattata ieri pomeriggio. Ore 16:30, via Macomer a Villanova è una “giungla” di auto, ce ne sono anche in doppia fila. Dentro gli stalli bianchi, invece, vige il “tutto esaurito”. È così di mattina ed è così di sera, nel rione cagliaritano dove, da sette anni, bisogna fare i conti con una Ztl quasi mai rispettata. Piergiorgio Deidda Vossu, avvocato 46enne, ha perso tutte le speranze: “Ho perso il conto di tutte le segnalazioni fatte, non c’è mai stato un solo intervento. I parcheggi sono insufficienti, non si è tenuto conto che siamo un quartiere storico e centrale con attività commerciali di vario tipo”. E abitato da migliaia di cagliaritani, soprattutto. Il tempo medio per trovare uno stallo libero, quando va bene? “Anche mezz’ora di attesa” prima del “miracolo”. In caso contrario, “devo parcheggiare in piazza Repubblica”. E, poi, la scarpinata è assicurata. Da esperto avvocato, il 46enne racconta di aver provato, più di una volta, a far notare agli automobilisti “forestieri” che parcheggiare in certi orari nelle viuzze del rione equivaleva a “rubare” posti. Risultato? “Totale indifferenza. Chiedo più controlli da parte della polizia, bisogna educare chi non rispetta le regole”.

Fonte: Casteddu On Line



