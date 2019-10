Il punteruolo rosso colpisce anche Terralba, ma non fa strage di palme

Le ultime due piante abbattute in piazza Kennedy

Sono state tagliate la scorsa settimana le due palme di piazza Kennedy, a Terralba, colpite dal punteruolo rosso. Le piante verranno sostituite con essenze autoctone, ad alto fusto.

Un anno fa, anche la palma di Piazza Cattedrale era stata tagliata perché colpita dal parassita.

Facendo una stima dei danni provocati dal coleottero, nel giro di un paio d’anni, sono 10 le palme colpite in tutto il territorio di Terralba

“Nel nostro comune”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano Andrea Grussu, “il punteruolo non è riuscito a fare una strage di palme, come in altri paesi o città. Con i trattamenti fatti alcuni anni fa, siamo riusciti ad arginare i danni, e intervenire in tempo”.