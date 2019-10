Caterina Murru alla guida del Soroptimist di Oristano

Cambio alla guida del Soroptimist International club di Oristano. Dopo due anni di intenso e proficuo lavoro Gianna Meconcelli lascia la presidenza a Caterina Murru.

Lo scambio è avvenuto sabato, nel corso di una serata di festa, presenti anche il Prefetto, il Questore, il presidente Lions e numerosi amici che con la loro affabilità hanno reso la serata gioiosa e piacevole. Parole di plauso e augurio sono giunte per lettera da parte di diverse autorità che non hanno potuto presenziare alla cerimonia.

La presidente uscente Gianna Meconcelli ha voluto ringraziare la Fondazione di Sardegna, i tanti donatori, le socie del club, infaticabili realizzatrici di un sogno che in soli quattro anni è diventato realtà, e quant’altri hanno consentito la realizzazione della piccola casa di accoglienza, da luglio pienamente funzionante, in alcune delle cumbessias del Rimedio, messe a disposizione dal Santuario omonimo e dalla Curia arcivescovile.

Nel frattempo, ha avuto inizio il cantiere che completerà il restauro dell’intero complesso delle cumbessias per realizzare altri sei posti letto, grazie sempre alla Fondazione di Sardegna che ha fatto proprio il progetto.

La nuova presidente Caterina Murru al termine della cerimonia e della simpatica riunione conviviale, che festeggiava anche il 26° compleanno dell’associazione, ha rinnovato i ringraziamenti ed assunto l’impegno di portare avanti il lavoro, invitando le amiche del club a proseguire l’attività con l’entusiasmo di sempre.

Caterina Murru, impegnata per oltre 30 anni come consigliere e poi dirigente presso la Prefettura di Oristano che ha lasciato qualche anno fa con il grado di viceprefetto, non ha scelto di separarsi dall’impegno sociale e culturale. Dopo un lungo impegno anche in Croce Rossa Italiana ha assunto nel Soroptimist club diverse funzioni operative e le socie hanno deciso di affidarle per il biennio 2019/2021 la presidenza per portare a termine il progetto “cumbessias” e realizzare anche in questa provincia i progetti nazionali con la promozione della parità di genere, della medicina di genere, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza alimentare, del sostegno alla maternità, in piena e leale collaborazione con le istituzioni preposte, ascoltando i bisogni delle donne e delle persone più fragili di questo territorio, senza dimenticare che il sorriso e la gioia sono il sale della vita.

Martedì, 15 ottobre 2019

