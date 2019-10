Incidenti stradali 2019, 650 nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 15 OTT - Seicentocinquanta incidenti di cui 7 mortali, 230 con feriti e 60 sinistri che hanno visto coinvolti animali, sia domestici che selvatici. Sono gli eventi di cui si sono occupati i Carabinieri della provincia di Nuoro dall'inizio del 2019 e che, secondo i militari, consegnano numeri troppo alti e caratterizzati a volte da tragedie: 70 gli incidenti solo negli ultimi 10 giorni spesso con conseguenze gravi, come quello sulla strada statale 129 dove hanno perso la vita due giovani di 21 e 26 anni. A questi vanno aggiunti i sinistri che si risolvono con la compilazione del Cid e quelli autonomi senza coinvolgimento delle forze dell'ordine.

I Carabinieri lanciano un appello a tutti gli automobilisti e soprattutto ai giovani per "una guida più prudente e responsabile", e per adottare comportamenti virtuosi che vanno dall'uso della cintura di sicurezza, al divieto di utilizzo del cellulare, alla moderazione della velocità, al divieto di uso di alcol e droghe prima di mettersi alla guida.

Nel frattempo il Comando provinciale dell'Arma ha predisposto l'intensificazione soprattutto nelle ore notturne di servizi e controlli sulle strade.(ANSA).