Attentato incendiario nella notte contro un circolo di Oristano

Un attentato incendiario è stato messo a segno nella notte contro l’Input Simple Club, il noto locale di musica live di Oristano.

Intorno alle cinque del mattino, qualcuno ha tentato da fuori di appiccare il fuoco all’ingresso secondario del locale in via Lazio.

Il caso ha voluto che lo staff e il gestore del locale, Roberto Serra, si trovassero dentro per fare pulizie e sistemareil circolo che in questi giorni era chiuso per rinnovo. Si sono accorti del fumo e del rumore che proveniva da fuori, riuscendo quindi a spegnere il fuoco da soli con un’estintore.