Auto investe un pedone in piazza Salento, ferito un cagliaritano di 67 anni

Incidente stradale questa mattina nel centro cittadino.

Il conducente di un veicolo Renegade, un cagliaritano di 80 anni, che da piazza Salento si stava immettendo in via Bacaredda, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone, un cagliaritano di 67 anni, che è rimasto ferito.

Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice giallo.

Fonte: Casteddu On Line



