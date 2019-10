La Madonnina di Torangius ancora nel mirino dei vandali: è la quarta volta

Stamattina la scoperta del nuovo atto sacrilego nel popoloso quartiere di Oristano

È accaduto ancora. Nell’area verde di Torangius, a Oristano, sono tornati i vandali. Anche questa volta ad essere colpita è la statua della Madonnina, allestita in via Quasimodo.

La scoperta è stata fatta questa mattina da una residente, che ha dato l’allarme.

Come già capitato nell’ottobre del 2018, anche questa volta sono stati mandati in frantumi i vetri della teca che protegge la statua e distrutti i vasi di fiori e il contenuto sparso per la piazza.



Si tratta del quarto gesto sacrilego compiuto nei confronti della Madonnina di Torangius. Proprio per proteggere la statua dalla barbarie dei vandali, nel mese di luglio del 2018, era stata posizionata all’interno della teca. Un accorgimento che, purtroppo, non è servito.