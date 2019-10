San Saturnino in cammino dalla Marmilla a Milano

Sedici tappe per riscoprire bellezze architettoniche e ambientali dedicate al santo

Compie tre anni il Cammino di San Saturnino, che sabato 26 ottobre, si snoderà attraverso i comuni di Mogoro, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Masullas, Siris, Pompu e Simala, fino a toccare, per la prima volta, la città di Milano.

Nei paesi della Marmilla sopracitati si concluderanno le celebrazioni della prima giornata con la santa messa officiata nella parrocchia di S. Nicola da Mons. Paolo Atzei, arcivescovo emerito di Sassari.

Organizzato dall’associazione socio culturale Athanatos, con a capo Daniela Noli, e con il supporto dell’Associazione Chelu e Luna, il cammino di fede che in circa 20 km a piedi ripercorre 16 tappe, consente di riscoprire bellezze architettoniche, ambientali e naturalistiche dei comuni coinvolti.

Simala in modo particolare sarà una tappa importante in quanto ospita una chiesa del cimitero paleocristiano di Santu Sadurru, dove son stati rinvenuti alcuni reperti con i simboli del cristianesimo nascente, che il sindaco si è detto interessato a riportare alla luce per valorizzare ulteriormente il sito archeologico ed il paese.

“Siamo molto soddisfatti che il nostro paese sia una tappa importante di questo Cammino”, spiega il sindaco di Simala Giorgio Scano. “Ancor più quest’anno visto che toccherà anche Milano, per cui porterà turisti religiosi dal Nord Italia alla scoperta delle meraviglie della Marmilla”.

“È un’opportunità”, conclude il sindaco Scano, “per portare turismo anche in un periodo dove solitamente la domanda turistica va scemando, e anche nelle zone dell’entroterra”.

Tutto il percorso, che da Cagliari attraversa i vari comuni, si basa su ricerche storico-scientifiche effettuate negli anni da docenti universitari, studiosi, archeologici e che riguardano in modo particolare chiese o siti intitolate al santo o a Lui dedicate, anche in un passato lontano.

Il progetto si pone come obiettivo generale la riscoperta del culto religioso, incardinato nella più ampia accezione di turismo religioso/culturale che, attraverso azioni mirate “di rete”, diano vita alla progettazione e realizzazione di itinerari che valorizzino i beni di interesse storico e religioso delle diverse culture e dei valori comuni; ottimizzino la fruizione dei servizi presenti nel territorio interessato; promuovano servizi di accoglienza turistica; incrementino la conoscenza dell’ambiente circostante attraverso l’animazione territoriale finalizzata anche alla promozione di un’offerta turistica religiosa integrata.

