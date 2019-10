Allarme bomba al Tribunale di Cagliari. Intorno alle 7 qualcuno ha visto un involucro simile a un ordigno vicino a una delle colonne dell'ingresso: un contenitore di plastica, con un tastierino e accanto un foglietto "Attenzione seconda bomba". L'ingresso del Palazzo di Giustizia è stato transennato ed è stato vietato l'accesso a chiunque. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della Questura, gli artificieri e la scientifica. le persone sono state fatte allontanare, tutte le auto vicino all'ingresso sono state fatte spostare e gli artificieri, intorno alle 9, hanno fatto brillare l'ordigno. Al momento non è chiaro cosa ci fosse all'interno, tutti i resti dell'involucro saranno analizzati dagli artificieri. Attualmente sono in corso i controlli all'interno del palazzo di giustizia per verificare la presenza di eventuali altri ordigni. La polizia recupererà i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato il momento in cui l'involucro è stato lasciato.