Cagliari, c’è il lavaggio delle strade a San Benedetto: strage di multe alle auto parcheggiate

Sono decine le automobili caricate dai cinque carro attrezzi intervenuti in via Pintor, nel rione cagliaritano di San Benedetto. Il “problema” è sempre lo stesso: terzo martedì del mese, c’è la pulizia delle strade. Più di un residente, però, si è scordato di parcheggiare la vettura in qualche altra strada. Così, poco dopo le sette del mattino, gli operatori arrivati con la macchina spazzatrice non hanno potuto far altro che chiamare la polizia Municipale. A “rotazione” sono intervenuti i carro attrezzi, andati avanti e indietro per oltre un’ora, mentre i vigili hanno staccato le multe, infilandole sotto il tergicristalli delle macchine. Due residenti hanno cercato di spiegare agli agenti di essersi scordati della pulizia delle strade, ma non c’è stato nulla da fare: anche loro sono stati sanzionati e anche loro dovranno andare a riprendersi l’auto nel deposito di viale Monastir.

