Salmo a Oristano per un dj set, ma a sorpresa

In città vociferavano fosse un party segreto, ma di fatto in tanti erano presenti al Lux Club, quando Salmo, il rapper originario di Olbia tra i più affermati in Italia, ha tenuto un dj set. E’ accaduto sabato sera. Sembra che il cantante stia girando per le città nella veste di dj, appunto, piuttosto che in quella di cantante. Ma senza pubblicizzare gli eventi come suo solito.

Molti, comunque, sono riusciti a scattarsi un selfie con l’artista, bloccato dai fan all’uscita di un ristorante del centro.

Lunedì, 14 ottobre 2019

