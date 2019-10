Cuglieri – Bosa: cresce l’occupazione, ma soprattutto nel periodo estivo

L’indagine e i risultati dell’Aspal

Aumentano le assunzioni, ma soprattutto nel periodo estivo, con un conseguente accrescimento dei lavori stagionali. Questo uno degli elementi che emerge dal rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna, con un particolare focus sul territorio di competenza del CPI di Cuglieri – Bosa.

L’indagine dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro è stata presentata questa mattina a Bosa nella sala consiliare del comune, alla presenza del sindaco Piero Franco Casula, del Direttore Generale dell’Aspal Massimo Temussi, e l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda.

Dai dati elaborati dal centro dell’impiego è evidente comunque un miglioramento progressivo del comparto turistico con una accelerazione a partire nel 2017 e una conferma nel 2019. Nel 2018 gli occupati in Sardegna hanno toccato il picco massimo (626mila), record potenzialmente replicabile anche quest’anno.

Il CPI di Cuglieri ha 7.960 cittadini iscritti, di cui 2.706 seguiti attivamente col Patto di servizio Personalizzato (il 34% del totale dei cittadini iscritti). Il mese di maggior afflusso per la registrazione del Patto è, in genere, ottobre.

Il Centro per l’impiego di Cuglieri si colloca al di sopra della media regionale (34% Vs 30%) per quanto riguarda la percentuale di cittadini presi in carico sul totale dei cittadini iscritti al Centro per l’impiego.

Dal 2017 anche nell’area del CPI di Cuglieri il periodo in cui si effettuano più assunzioni è il 2° trimestre. A partire dal 2017 il mercato del lavoro è in crescita anche in Planargia e Montiferru, ma rimane circoscritto al periodo estivo.

Lunedì, 14 ottobre 2019

