Il “giallo delle mutande”: qualcuno le ha perse o è un segnale per scambisti? Torre Grande: la segnalazione di una lettrice

Sono state notate ieri pomeriggio da alcuni passanti e una lettrice ha pensato di segnalarle alla nostra redazione: quel paio di mutande da uomo che svolazzavano appese a un albero della pineta di Torre Grande hanno subito fatto sorridere.

Qualcuno le ha dimenticate? Sono volate via da qualche stendino? O sono uno di quei segnali per gli scambisti di cui si è parlato appena poche settimane fa? La pineta, si sa, è da sempre nota per essere teatro di scambi e incontri. Ognuno trovi la risposta, tra una risata e l’altra.

Lunedì, 14 ottobre 2019

