Alternanza scuola-lavoro. Disponibili nuovi voucher per le imprese

Iniziativa della Camera di commercio di Oristano



Sono ancora disponibili i voucher per le imprese destinati al progetto di alternanza scuola-lavoro. Li mette a disposizione la Camera di Commercio di Oristano.

L’ente prosegue così l’attività di promozione a livello locale per l’adesione delle micro, piccole e medie imprese ai percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia.

Prevista quindi l’attribuzione di voucher a favore delle imprese ospitanti che sono iscritte al Registro delle Imprese di Oristano e al Registro nazionale di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto “Alternanza scuola-lavoro” favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di periodi di formazione per gli studenti presso imprese locali.

Il bando per ottenere i contributi/voucher destinati alle imprese, è scaricabile direttamente dal sito della Camera di Commercio di Oristano: www.or.camcom.it

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente tramite pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro il 10 dicembre prossimo.

Lunedì, 14 ottobre 2019

