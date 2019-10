Ghilarza saluta suor Antonietta, per 25 anni a sostegno del paese

Ieri la messa del parroco Padre Paolo e i saluti di sindaco e abitanti

Ghilarza saluta suor Antonietta, che dopo 25 anni lascia il paese per ritornare a Torino. Ieri mattina, la Santa Messa celebrata dal parroco Padre Paolo, per ringraziare la religiosa cottolenghina, per i suoi anni di permanenza e servizio nella comunità parrocchiale.

Suor Antonietta, che ha compiuto nei giorni scorsi 90 anni, è stata salutata con lunghi applausi da tutti i presenti, dopo aver ricevuto alcuni ricordi del paese, prima dal parroco e poi dal sindaco Alessandro Defrassu.

Entrambi hanno ringraziato la religiosa per la lunga, preziosa e importante attività svolta al servizio della comunità, in particolare verso i più poveri e bisognosi.

La suora ha ringraziato commossa, e ha detto che Ghilarza rimarrà sempre una parte importante del suo cuore.