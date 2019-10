Sardegna a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato sera un giocatore di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, ha centrato un 5 da 26.028,30 euro, informa Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi di via Fiume 205. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 17,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stata realizzata una vincita da 9,5 milioni.

L'articolo SuperEnalotto, Sardegna: a Quartu Sant’Elena centrato un 5 da 26mila euro proviene da Casteddu On line.