Cagliari, cassonetti stracolmi e abiti usati ammassati al Parco della Musica: “C’è anche chi li ruba”

I cassonetti degli abiti usati a Cagliari? Sono stracolmi, almeno quelli piazzati dentro il Parco della Musica. Basta abbassare una delle cinque maxi leve bianche per accorgersi che, dentro, non c’è più spazio. Sono stati installati circa due mesi fa dal Comune e dalla De Vizia: ogni tanto, in via dei Giudicati, si ferma un grosso furgone dal quale scendono degli operai addetti alla raccolta. Ma la voglia dei cagliaritani di disfarsi dei vestiti già utilizzati, a quanto pare, è davvero molta: e oggi, per la terza volta negli ultimi trenta giorni, chi ha portato buste e sacchi con giacconi, jeans, scarpe sportive e maglioni ha dovuto lasciare tutto per terra. Con un doppio “problema”: oltre a quello squisitamente igienico, c’è anche il forte rischio che chiunque possa passare e fare incetta di vestiti. Anzi, più che un rischio è una certezza: anche tre giorni fa, infatti, più di un frequentatore del parco ha notato delle persone armeggiare tra le buste. Michela C., 33 anni, è una residente di via dei Giudicati: “Lunedì scorso un signore e una signora si sono scelti tranquillamente dei vestiti. Non so se fossero bisognosi, ma questa situazione del degrado degli abiti sparpagliati fuori dai cassonetti del Parco della Musica va avanti da tempo. Non potrebbero passare a svuotarli più di frequente?”.

Fonte: Casteddu On Line



