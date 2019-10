“Eva Henger torturatrice di animali”, la denuncia a Domenica Live: scatta l’esposto

Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri durante la trasmissione Domenica Live condotta da Barbara D’Urso in onda su canale 5 (reti mediaset) dal signor Lucas Perracchi fidanzato della figlia della ex pornostar Eva Henger secondo il quale la signora Henger sarebbe “una torturatrice di animali in quanto detiene il cane chiuso in uno sgabuzzino” il presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha firmato ed inviato sia alla procura di Roma che all’ASL Roma 4 (competente per territorio) un esposto nel quale dopo aver ribadito le dichiarazioni del signor Lucas Perracchi chiede:

“Alla ASL VETERINARIA di provvedere al controllo di tali dichiarazioni al fine di verificare se il cane in questione sia veramente tenuto nelle condizioni dichiarate dal Perracchi.

ALLA PROCURA DI ROMA di verificare se sussistono dopo le dichiarazioni di Lucas Perracchi rilasciate davanti a milioni di persone in una trasmissione televisiva nazionale le condizioni di tenuta dell’animale come dallo stesso dichiarato.

Ed in caso di risposte positive di procedere ai sensi di legge contro gli eventuali responsabili degli abusi sul cane.”

Il presidente AIDAA Lorenzo Croce ha inoltre diffuso questa breve dichiarazione : “Non voglio entrare nel merito delle diatribe di famiglia che stanno alla base di queste dichiarazioni, ma essendo state fatte davanti a milioni di italiani ritengo doveroso come presidente di AIDAA di chiedere che la situazione venga verificata dalle competenti autorità veterinarie e giudiziarie per verificare se le condizioni di tenuta del cane della signora Eva Henger rispondono ai criteri di legge e se non vi siano state violazioni che possano far riferimento all’articolo 544 del codice penale ovvero che non vi siano stati maltrattamenti animali chiedendo altrimenti di agire di conseguenza come la legge ed i regolamenti prevedono in questi casi”.

Fonte: Casteddu On Line



