Martedì 15 ottobre, alle 18 “Fiati, il respiro della musica”, rassegna ideata e promossa dal Dipartimento Fiati del “Pierluigi da Palestrina”, prosegue con il primo dei concerti organizzati con gli ospiti del progetto Eramsus.

La serata, divisa in due parti, prenderà il via con Vento Erasmus: Estonia. Sul palco ci saranno Le trombe di Tallin, giovane ensemble vincitore di prestigiosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali, guidato da Aavo Ots. Sarà eseguito un programma che proporrà musiche da J. S. Bach a F. Mendelssohn, sino a melodie irlandesi e spiritual.

La serata prosegue con Movie Brass, concerto del gruppo di ottoni e percussioni formato da allievi ed ex allievi del conservatorio di Cagliari, nato lo scorso anno e diretto da Efisio Lilliu.

L’ensemble affronterà celebri pagine musicali tratte da colonne sonore, proponendo brani di autori da J. P. Taieb a G. Gershwin sino a J. Williams.

Fiati il respiro della musica, giunta alla seconda edizione, si propone di rivitalizzare il settore dei Fiati offrendo agli studenti la possibilità di suonare davanti al pubblico e maturare così un’esperienza professionalizzante.

Il concerto che vedrà sul palco Le trombe di Tallin nasce dalla collaborazione (grazie alla mobilità Erasmus) con la Estonian Academy of music di Tallin (Estonia).

L’ingresso è libero e gratuito.

L'articolo Cagliari, sul palco “Le trombe di Tallin” e la “Movie Brass” proviene da Casteddu On line.