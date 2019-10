In fiamme escavatore a Lanusei

Fiamme ad un escavatore in via S'arcu e Susu a Lanusei, nell'area di un cantiere per la realizzazione di un'opera comunale. L'incendio del mezzo, di proprietà di un imprenditore del posto, è di probabile origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei e i Carabinieri del posto che stanno indagando per accertare le cause.