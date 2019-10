Fiamme a Quartucciu a San Gaetano, un’ora di super lavoro per i volontari. La notizia arriva dai bravissimi volontari del Nos Quartu: “Oggi una squadra dei nostri volontari è dovuta intervenire per un incendio in un campo con alberi di eucaliptus e sterpaglie in località San Gaetano in agro di Quartucciu; dove c’è voluta più di un ora di lavoro per bloccare l’avanzata delle fiamme che si dirigevano verso un canneto”. Sono intervenuti nello spegnimento anche una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai e una squadra di Agenzia Forestas.

