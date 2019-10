Sant’Elia, in casa droga e anfore romane: nei guai padre e figlio

Blitz dei carabinieri a Sant’Elia, trovate droga e anfore antiche: un arresto.

I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno arrestato ieri un cagliaritano di 29 anni e denunciato il padre convivente di 74 anni.

Nel corso di un blitz eseguito nell’abitazione dei due, in piazza Demuro, i militari hanno infatti trovato marijuana, due grinder intrisi di stupefacenti, materiale vario per il confezionamento e 60 euro in contanti. Inoltre sono stati rinvenuti due colli frammentari di anfora di presunto interesse archeologico, di epoca romana e di sospetta provenienza.

Il giovane è stato riaccompagnato presso la propria dimora, ai domiciliari, mentre il padre risponderà di impossessamento illecito di beni culturali.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.