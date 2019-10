Maxi allagamento a Is Mirrionis: si spacca una condotta idrica, il seminterrato in via Timavo finisce sott’acqua. L’allagamento causato da una rottura di un tubo della condotta idrica, i Vigili del Fuoco sul posto per il prosciugamento e la messa in sicurezza di seminterrati allagati Dalle 18 circa di oggi, dopo la richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra “4A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino porto di Cagliari è impegnata per il prosciugamento e la messa in sicurezza di un seminterrato allagato in via Timavo, a causa della rottura di un tubo della condotta idrica di via Re di Puglia a Cagliari. Gli operatori della squadra VVF di Pronto intervento stanno operando con l’utilizzo di una motopompa e una pompa sommersa per lo svuotamento e verifiche di messa in sicurezza del seminterrato di 300 metri quadri circa. Un’altra segnalazione pervenuta agli operatori sul posto di un’altro seminterrato in via Monfalcone dove sono in corso delle verifiche.

Fonte: Casteddu On Line



