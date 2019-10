Il giallo infinito del mostro di Nantes: scagionato dal Dna l’uomo arrestato in Scozia

Il giallo del mostro di Nantes: scagionato dal Dna l’uomo arrestato in Scozia. Non è Xavier Dupont de Ligonnés l’uomo arrestato all’aeroporto di Glasgow venerdì sera con l’accusa di aver ucciso la moglie e 4 figli. Lo riferiscono fonti citate da Le Figaro, dopo i dubbi sull’identità dell’uomo, che avevano indotto anche gli investigatori alla prudenza. Dupont, aristocratico uomo d’affari 58enne, noto come il mostro di Nantes, è ancora ricercato per aver sterminato la propria famiglia e e di aver seppellito le vittime nel giardino della loro elegante casa.