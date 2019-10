Bancarotta, arrestato ad Sogaer Cagliari

L'amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (Sogaer), Alberto Scanu, già presidente di Confindustria Sardegna, è stato arrestato dalla Gdf per bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta sul fallimento di nove società, alcune nel ramo sanitario, come il gruppo Kinetica, altre in quello immobiliare e delle costruzioni. In tutte Scanu era amministratore o socio.

Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm Giangiacomo Pilia e firmato dal Gip Giampaolo Casula. Ai domiciliari sono finite altre tre persone: la sorella di Scanu, Laura, e due suoi collaboratori, Giovanni Pinna e Valdemiro Giuseppe Peviania, quest'ultimo bloccato a Milano.

A Scanu viene contestata un 'buco' di circa 60 milioni di euro. Le accuse sono di bancarotta per distrazione, o preferenziale o tramite una ritardata dichiarazione di fallimento. All'origine dell'arresto c'è la reiterazione del reato. Scanu era stato coinvolto anche nell'inchiesta sul crac di 13 milioni della Clinica Città di Quartu, ma era stato assolto.(ANSA).