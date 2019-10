Arrestato Alberto Scanu, ex presidente di Confindustria: accuse di bancarotta per circa 60 milioni di euro secondo le accuse. L’ad di Sogaer e presidente uscente di Confindustria Alberto Scanu, uno dei più conosciuti in Sardegna, è stato arrestato questa mattina su ordine del gup. Ci sarebbero stati diversi episodi di bancarotta con l’uso di prestanome, Scanu è leader del gruppo Kinetika che ha gestito varie cliniche tra il capoluogo sardo e l’hinterland. Laura Scanu, Agli arresti domiciliari come riporta anche l’Unione Sarda sono finiti invece Laura Scanu, la sorella di Alberto Scanu, e anche il commercialista Giovanni Pinna e Valdemiro Giuseppe Peviani. Ma ci sarebbero oltre venti indagati. Le accuse variano dalla bancarotta alla distrazione di fondi. Il pm che indaga sulla maxi inchiesta è Giangiacomo Pilia, a eseguire gli ordini di arresti è stata la Guardia di Finanza.

