Scontri tra tifosi alla Marina dopo Cagliari-Pogon: risse e bombe carta nella notte (VIDEO)

Scontri tra tifosi dopo l’amichevole tra Cagliari e Pogon (terminata 3 a 1 per i sardi) nel rione della Marina. Stando alle primissime informazioni disponibili, due gruppi di supporter – sardi e polacchi – sono arrivati alle mani, seminando il panico tra le viuzze piene di tavolini. Almeno una bomba carta è stata esplosa durante la rissa, il frastuono ha svegliato centinaia di residenti. C’è stato un fuggi fuggi generale, più di un locale sarebbe rimasto danneggiato. Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine che, con non poca fatica, sono riuscite a riportare la calma. Più di un testimone ha scritto alla nostra redazione, mandando foto e video: “Ecco gli scontri avvenuti sotto le nostre finestre. Ma non era una partita amichevole?”.

