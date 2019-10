Dinamo, contro Trieste Spissu in forse

(ANSA) - SASSARI, 11 OTT - La Dinamo si prepara ad affrontare la Pallacanestro Trieste nella quarta giornata del campionato di Serie A con una grande incognita: domenica 13 ottobre alle 12 al PalaSerradimigni la presenza del play Marco Spissu, trascinatore della squadra in questo primo scorcio di stagione, è in forse a causa di un affaticamento muscolare che lo ha tenuto a riposo negli ultimi due giorni.

"Spissu è rimasto fermo ieri e oggi non si è allenato ma abbiamo uno staff medico-fisioterapico di primo livello quindi non sono mai preoccupato. Nella vita e nel mondo dello sport ti preoccupi quando hai collaboratori poco efficienti ma sappiamo che non è il nostro caso, la preparazione dei nostri è al top e lo avremo presto a disposizione", ha spiegato il coach dei biancoblù, Gianmarco Pozzecco, nella consueta conferenza stampa pre partita. Nell'anticipo domenicale di mezzogiorno la Dinamo, prima in classifica a punteggio pieno, affronterà la cenerentola Trieste, ferma a zero punti. "Non dobbiamo giudicare l'avversaria dal percorso fatto fino ad oggi perché Trieste è una squadra che sicuramente verrà fuori - ha detto - Loro hanno giocato due partite in trasferta tra le più improbabili e impossibili da portare a casa e poi hanno affrontato Varese che ha giocato una partita straordinaria".

"Ho detto ai ragazzi che sarà fondamentale partire con energia contro una squadra sicuramente non al massimo della condizione mentale dopo tre sconfitte - ha concluso - Allo stesso tempo ha giocatori di esperienza che non si faranno certo condizionare da questo. Noi sulla carta siamo più forti, stiamo giocando bene, non dobbiamo perdere l'atmosfera entusiasmante che stiamo vivendo".(ANSA).