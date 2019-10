Cagliari, i bagni della Mediateca scoppiano: finita la carta igienica al Comune

Esaurite le scorte di carta igienica al Comune: in arrivo 120 mila rotoli. In magazzino confezioni non ce ne sono più e così “considerata la necessità di garantire l’igiene e il decoro dei servizi igienici ubicati nei vari stabili dell’Amministrazione Comunale” è necessario fare rifornimento.

In arrivo 12 mila confezioni da 10 rotoli di carta igienica riciclata “soprattutto in considerazione del crescente fabbisogno della Mediateca del Mediterraneo che, quotidianamente, viene fruita da centinaia di utenti che utilizzano la stessa per finalità di studio, svago”. La spesa per le casse comunali è di 11 mila e 800 euro. Fallita la prima procedura per l’acquisto il Comune provvederà ricorrendo alla Consip.

