La ludoteca di Silì apre finalmente le sue porte ai bambini

Inaugurata oggi alla presenza del sindaco, degli assessori Murru e Zedda e del Parroco don Gianni Maccioni/Foto

È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova ludoteca comunale di Silì. A tagliare il nastro e consegnare la struttura alla comunità il sindaco Andrea Lutzu, accompagnato dall’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru e l’assessore alle politiche giovanili Stefania Zedda.

La cerimonia si è tenuta alla presenza di operatori ed educatrici del Consorzio Network, degli utenti e dei loro familiari e del parroco don Gianni Maccioni che ha benedetto i nuovi locali.

“Già nel 98 si parlava della ludoteca di Silì”, ha dichiarato il sindaco Andrea Lutzu, “ma fino a oggi non era mai stata consegnata alla comunità. Oggi, senza meriti e senza accuse, la ludoteca ha aperto e questa è una bellissima cosa per le famiglie, per gli operatori della ludoteca e per i bambini”.

“Un punto di riferimento per i bambini di Silì e non solo”, ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Carmen Murru, “per la sua posizione strategica, accanto a una bellissima piazza e alla ludoteca, dove i bambini possono giocare e imparare”.

La ludoteca di Silì è frequentata da 65 utenti seguiti da 3 operatori. Apre nei mesi invernali dal lunedì al giovedì per i bambini dai 3 ai 10 anni e il venerdì per i ragazzi dai 10 anni in su.

Venerdì, 11 agosto 2019

