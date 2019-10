Dimesso l’assessore Pinna dopo il grave malore

Migliorate le sue condizioni di salute

L’assessore comunale di Oristano Francesco Pinna è tornato a casa, dopo il grave malore che lo ha colpito alcuni giorni fa. Lo ha annunciato questo pomeriggio il sindaco Andrea Lutzu.

L’assessore era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sassari, dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

In questi giorni sono stati tanti i messaggi di affetto e di conforto per Francesco Pinna e per la sua famiglia.

Venerdì, 11 ottobre 2019

