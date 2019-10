Costa Smeralda a Cagliari con 18 scali

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - A partire da fine maggio la nuova ammiraglia Costa Smeralda farà scalo ogni settimana anche a Cagliari. La nave è attualmente nelle fasi finali di allestimento nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. Nel corso della stagione estiva 2020, dal 28 maggio al 24 settembre, Costa Smeralda sarà nello scalo del capoluogo sardo tutti i giovedì, dalle 7 alle 17, per un totale di 18 soste.

L'itinerario, di una settimana, comprenderà Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Cagliari (giovedì) e Civitavecchia (venerdì).

La seconda novità riguarda, invece, Costa Pacifica. A seguito dei cambiamenti alle crociere estive di Costa Smeralda, Costa Pacifica farà scalo a Catania, e non a Cagliari, tutti i mercoledì a partire dal 3 giugno 2020 sino a novembre 2020. "La Sicilia e la Sardegna sono due regioni dove la domanda di crociere Costa è in costante crescita - spiega il direttore generale Neil Palomba - le novità che abbiamo introdotto consentiranno ai nostri clienti siciliani e sardi di partire comodamente da un porto vicino a casa per provare un prodotto davvero innovativo, che rappresenta il meglio dell'ospitalità italiana in crociera". In base allo studio condotto da Deloitte & Touche e Università di Genova, è stato calcolato che ogni passeggero Costa genera una spesa diretta di 74,60 euro in ogni porto europeo visitato dalle navi della compagnia. Costa Smeralda, così come la gemella Costa Toscana in consegna nel 2021, sarà alimentata, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale liquefatto. I nomi dei ponti e delle aree pubbliche sono dedicati a luoghi e piazze famosi d'Italia. L'offerta enogastronomica farà riferimento alla tradizione italiana.

"E' il coronamento di un lavoro che abbiamo avviato quando ci siamo insediati, nel settembre 2017 - ricorda il presidente dell'Autorità portale della Sardegna, Massimo Deiana - Nel corso del Seatrade Europe di Amburgo, infatti, Costa Crociere ci comunicò l'inizio del cantiere per la realizzazione della Smeralda e l'intenzione includere la Sardegna fin da subito nel tour del Mediterraneo". (ANSA).