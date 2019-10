Un giovane africano costretto a vivere in un cubo di cemento: caporalato a Siliqua, blitz dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro. Con una incredibile scoperta dentro un’azienda agricola del Sulcis: non solo due persone erano impiegate in nero, ma un ragazzo di 28 anni del Mali era tenuto segregato e senza bagni degni di questo nome. Pagato solo qualche centinaia di euro, come riporta l’Ansa, il ragazzo lavorava da circa un mese in questa attività. Il proprietario dell’azienda è stato denunciato dai militari e rischia da uno a sei anni di carcere. Sono scattate diverse multe oltre alla sospensione dell’attività dell’azienda finita nel mirino.

L'articolo Un giovane africano costretto a vivere in un cubo di cemento: caporalato a Siliqua, blitz dei carabinieri proviene da Casteddu On line.