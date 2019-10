Solinas ad Arborea: è polemica. Cera si lamenta, la sindaca anche

Rappresentanti del territorio di fatto esclusi

La visita del presidente della Regione Christian Solinas alla 3A di Arborea, la principale centrale del latte in Sardegna e una delle maggiore realtà del comparto in Italia, ha alimentato polemiche nel mondo politico locale. Il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera ha lamentato una sorta di “sgarbo istituzionale” da parte del presidente, nonostante la comune militanza nella maggioranza di centrodestra in Regione. Cera ha evidenziato che all’incontro era presente la sola consigliere regionale oristanese della Lega Annalisa Mele.

“Non siamo stati messi nelle condizioni di essere presenti alla visita e ciò mi dispiace molto”, ha dichiarato Emanuele Cera, che è anche sindaco di San Nicolò d’Arcidano. “Sono stato eletto quale rappresentante del territorio, sono stato il più votato nel Terralbese e mi sarebbe piaciuto poter esercitare le mie funzioni”.

Polemica anche la sindaca di Arborea Manuela Pintus, anche lei assente all’incontro, e che ha affidato a un post sui social una censura ironica : “Il comune di Arborea non è commissariato”, ha scritto la sindaca. “È bene precisarlo nel caso in cui questa mattina ad Arborea fosse passato in visita qualche rappresentante delle istituzioni regionali. Ma magari potrebbe essere passato solamente un rappresentante di partito”.

Venerdì, 11 ottobre 2019

L'articolo Solinas ad Arborea: è polemica. Cera si lamenta, la sindaca anche sembra essere il primo su LinkOristano.it.