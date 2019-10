Scappano dai carabinieri ma vanno a sbattere con l’auto: tre rom arrestati a San Gavino Monreale

Stavano camminando in via Paganini, a San Gavino Monreale, quando sono stati avvicinati dai carabinieri di una pattuglia della stazione di Villacidro per un controllo. Alla vista dei militari, però, quattro giovani rom sono saliti a bordo di una Fiat Croma, scappando a tutta velocità. È così iniziato un inseguimento per le vie del paese, terminato in via Roma. Lì, i rom hanno sbattuto contro un’altra automobile. Tre di loro sono stati fermati, un quarto è invece in fuga e attualmente ricercato. Dentro la Fiat Croma sono stati trovati monili in oro, strumenti “utili” a compiere effrazioni e degli indumenti, molto probabilmente utilizzati per nascondere il volto.

I tre arrestati, dopo le formalità di rito terminate a tarda sera, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione di San Gavino Monreale in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani mattina.

