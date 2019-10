Cagliari, moto scivola sull’asfalto nella rotatoria di via Cadello: ferito un centauro

Incidente stradale questa sera alle porte di Cagliari. Una moto Kavasaki Versys condotta da un cagliaritano di 50 anni, mentre percorreva la rotatoria tra le vie Jenner, Santa Maria Chiara e Cadello per cause in fase di accertamento, è caduta sull’asfalto. Il centauro è rimasto ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

