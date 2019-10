Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze: il Comune di Monserrato aderisce al “Manifesto #Indifesa”

Su iniziativa dell’assessora alle Politiche Sociali Tiziana Mori, il Comune di Monserrato guidato dal Sindaco Tomaso Locci prende un impegno nei confronti della discriminazione di genere: dalla giornata di oggi fino al 17 ottobre, resterà esposto sul muro del Palazzo municipale di piazza Maria Vergine lo striscione arancione per celebrare la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. “Con questo atto e secondo quanto previsto dalla propria delibera n. 31 del 19 settembre, – afferma l’Assessora Mori – la Giunta aderisce al “Manifesto #Indifesa, per una diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere” promosso dalla Fondazione Terre des Hommes, testimoniando l’attenzione e la volontà dell’Amministrazione di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a questa problematica per garantire e promuovere i diritti dei più piccoli, spesso vittime di violenza”. “La partecipazione all’iniziativa è un passo che intendiamo compiere nel percorso di diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione della violenza di genere a Monserrato” sottolinea il sindaco Locci – evidenziando che non si tratta di una adesione puramente formale dato che nel programma di Governo é prevista anche l’istituzione dello Sportello Famiglia dove saranno portati avanti diversi servizi per supportare famiglie e scuole al contrasto di detti fenomeni. L’11 ottobre alle ore 11.30 è previsto un mini flash-mob vicino al Palazzo Comunale di piazza Maria Vergine a cura dell’Assessorato Politiche Sociali, Famiglia e Ufficio Europa sotto lo striscione “indifesa” a cui sono invitati tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori del Comune e pure tutti i cittadini che, saranno invitati ad indossare qualcosa di colore arancione per dimostrare la propria adesione alla campagna per la promozione e tutela dei Diritti delle bambine e delle ragazze. In giornata saranno pure illuminati di colore arancione gli edifici presenti nella piazza Maria Vergine. In contemporanea, diverse scuole monserratine che durante la settimana hanno avuto modo di approfondire con i docenti i materiali didattici e i suggerimenti offerti da Terres des Hommes al Comune di Monserrato per avere aderito all’iniziativa nazionale, saranno portati avanti dei miniflash mob in classe coordinati dall’Assessore all’istruzione Fabiana Boscu.

