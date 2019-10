Revisori legali per gli enti pubblici: accordo sulla formazione con l’Università 

Primo accordo di questo tipo in Italia, si propone di formare i futuri laureati in Economia e commercio in vista della professione del revisore degli enti pubblici. Si vuole così attivare una progettazione finalizzata all’apprendimento di tematiche di revisione degli enti locali, con una formazione a taglio pratico-operativo.

Formazione del revisore legale per gli enti pubblici Da Oristano il primo programma del genere in Italia. Firmato protocollo tra Ancrel e Unica

“Oggi”, spiega Maria Carla Manca, presidente dell’Ancrel, “la figura del commercialista è un po’ troppo inflazionata. Si sta optando per la diversificazione delle attività”.

Ma cosa fa un revisore legale? “Deve controllare la spesa pubblica, certificare il bilancio di previsione, il consultivo”, spiega sempre Maria Carla Manca.

L’accordo consente agli studenti di dare concreta applicazione alle loro conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi. Proposte dunque alcune soluzioni tecniche per gli studenti universitari iscritti sia al corso di laurea triennale che specialistica, per il nuovo anno accademico 2019/2020.

Quelli iscritti in Economia e Aziende pubbliche potranno colmare i crediti formativi partecipando alle attività in programmazione previste dall’accordo stipulato tra l’Ancrel e il dipartimento.

Dall’organizzazione di corsi e seminari sui temi della revisione a taglio pratico operativo, tenuti dalle figure presenti nel direttivo dell’Ancrel di Oristano; seguiranno poi attività formative, convegni e seminari di alta formazione sui temi della revisione con esperti dell’Ancrel nazionale e professori del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari.