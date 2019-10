Milan: Pioli "Astori sarebbe contento"

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Stefano Pioli dedica un pensiero speciale per Davide Astori, il capitano della sua Fiorentina, cresciuto proprio nel vivaio del Milan e scomparso tragicamente nel sonno il 4 aprile del 2018 in un albergo di Udine. ''Sarebbe contento di sapere che sono qui - le parole a Milan Tv del nuovo tecnico rossonero -, Davide rimarrà per sempre nei miei pensieri. Era una persona speciale''.