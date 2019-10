Arco, portale e loggiato per completare il museo etnografico Arcidano prosegue nel processo di conoscenza delle tradizioni voluto dall’amministrazione Cera

“Tale progetto”, spiega ancora Cera, “prosegue il processo di conoscenza delle tradizioni fortemente voluto dall’Amministrazione e segue il programma avviato con la realizzazione della prima parte di museo etnografico all’aperto ubicato nel centro storico del paese, arredato da manufatti e attrezzi agricoli antichi richiamanti la vita quotidiana e le attività lavorative del passato, corredato da tantissimi pezzi unici di difficile reperibilità nel mercato locale, da intendersi come delle vere e proprie opere artistiche; sempre nell’ottica della conservazione delle tradizioni, sono stati realizzati diversi murales nel centro urbano”.

Nell’epoca del progresso tecnico e di quella cultura orientata forse troppo spesso ad una frenetica e costante crescita economica”, conclude il primo cittadino, “pensiamo che sia doveroso, seppur nel nostro piccolo, provare a svolgere un’azione di preservazione e valorizzazione della preziosa identità culturale, delle tradizioni e dei valori che hanno accomunato la vita sociale del periodo. La perdita della memoria, delle lingue dialettali, la mancata attenzione verso le tradizioni locali o dei lavori tipici, rischia di far dissolvere il trascorso di queste terre perdendo così un tesoro culturale immenso. Noi amiamo questi territori in cui siamo cresciuti, amiamo queste zone che sentiamo vive dentro di noi e parte di noi; vorremmo poter pensare che, da oggi, possano diventare una gradevole scoperta anche per le generazioni future”.

Mercoledì, 9 ottobre 2019

