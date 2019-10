I Blu Hotel assumono in Sardegna. Ecco le posizioni disponibili Opportunità di lavoro per la prossima stagione estiva. Via a candidature e colloqui

Nei Blu Hotels della Sardegna si pensa già all’estate, con diverse opportunità di lavoro sia per i giovani alle prime esperienze, sia per i professionisti. La prima catena alberghiera per numero di hotel nel ranking di resort italiani a 4 e 5 stelle, con oltre 30 strutture tra hotel e villaggi vacanza, infatti, sta organizzando per la stagione estiva 2020 colloqui di lavoro rivolti sia a giovani alle prime esperienze, sia a professionisti affermati del settore turistico alberghiero per le sue sei strutture 4 stelle presenti sull’Isola

La prima sessione di colloqui si terrà nei giorni 15, 16 e 17 ottobre all’Hotel Baja di Cannigione di Arzachena. Le posizioni aperte riguardano l’inserimento di figure professionali, quali capi ricevimento e impiegati, maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi capi partita. E ancora governanti e cameriere ai piani. Infine, per i Centri Benessere e SPA, responsabili centro benessere, estetiste e massaggiatrici qualificate. Per le figure di ricevimento, sala, bar e centri benessere, è richiesta una buona conoscenza della lingua tedesca e inglese.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura attraverso il sito BluHotels.it, accendendo alla sessione “Lavora con Noi”. Tutte le informazioni sono disponibili cliccando su “Sessione Colloqui” da cui è possibile inviare il proprio curriculum.

A Cannigione di Arzachena quest’anno è stato inaugurato il Sandalia Boutique Hotel, un vero e proprio gioiello, una delle destinazioni più suggestive e raffinate del Gruppo, con 22 camere tutte deluxe, caratterizzate da un lusso discreto ed esclusivo.

Questa recente apertura si aggiunge ad altre tre strutture già presenti a Cannigione, il Blu Hotel Laconia Village, concepito per accogliere le famiglie con i bambini; l’Hotel Baja, in una posizione strategica per una vacanza in un ambiente lussuoso e raffinato, e il Blu Hotel Morisco Village, ideale per chi preferisce una vacanza attiva. Ad Alghero il Rina Hotel è la soluzione perfetta sia per una vacanza leisure in famiglia sia per chi viaggia per lavoro e desidera unire il piacere al dovere. Infine, per una vacanza tra relax e divertimento, il Sant’Elmo Beach Hotel, caratterizzato da ambienti in tipico stile sardo, è immerso in un contesto naturale di rara bellezza, circondato da una rigogliosa vegetazione tra bouganville e giardini fioriti.

“La presenza di Blu Hotels sul territorio sardo risale fin dalle origini dell’azienda, circa 26 anni fa, e da allora, in modo costante, il nostro Gruppo conferma il proprio impegno e interesse per la Sardegna, puntando sia a una crescita dell’offerta in termini di numero di camere, sia estendendo i periodi di apertura delle strutture. Ciò ci permette di garantire agli oltre 300 collaboratori la possibilità di lavorare sino a 7/8 mesi consecutivi”, sottolinea Fabrizio Piantoni, Vice Presidente e Direttore Risorse Umane di Blu Hotels.

Blu Hotels è una catena alberghiera interamente italiana, leader di mercato per numero di strutture e per fatturato. Con 32 realtà tra hotel e villaggi, 3500 camere, oltre un milione di presenze, tre milioni di pasti serviti ogni anno, si classifica al 1° posto per numero di strutture e al 2° per numero di camere, secondo il ranking 2017 delle catene leisure in Italia realizzato da Horwart HTL Italia. I resort, presenti in rinomate località turistiche al mare in montagna e sui laghi, interpretano l'arte dell'accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità.

Mercoledì, 9 ottobre 2019

