La Turchia prepara l’invasione della Siria, i miliziani curdi annunciano lo scudo umano

L’esercito libero siriano (Els), milizia araba vicina alla Turchia, sta perlustrando il confine turco-siriano di Tel Abyad al fianco di ufficiali dell’esercito turco. In base a quanto riferiscono inviati sul campo, le milizie siriane stanno cercando un valico per un’invasione di terra. In base alle notizie che giungono dal confine due pick up e un blindato turco hanno compiuto una ricognizione a ovest del confine di Tel Abyad, attraversando i check point e salutando anche i giornalisti sul posto. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

(foto Agi)

