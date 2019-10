Allarme sicurezza a Quartu, Delunas: “Zone periferiche e urbane ad alto rischio”

In

occasione del Consiglio Comunale di

ieri

,

il Sindaco Stefano Delunas ha preso la

parola

in apertura di seduta per una comunicazione in merito ai fatti di cronaca accaduti

pochi

giorni a Trieste

.

Il Primo Cittadino ha infatti voluto esprimere

cordoglio

verso

le

famiglie

dei due

agenti

della Polizia di Stato morti durante il servizio.

“Esprimo

la vicinanza mia e dell’Amministrazione quartese a tutta la Polizia di Stato,

oltre

che alle famiglie colpite da questa tragedia, che ha portato alla morte di Pierluigi Rotta

e

Matteo Demenego – ha dichiarato il Primo Cittadino –

.

Facevano

parte di un corpo

composto

da uomini e donne che svolgono il loro lavoro per garantire la nostra sicurezza.

Uomini

e donne che spesso non hanno abbastanza mezzi a disposizione, che devono

lavorare

su turni massacranti, causa di una riduzione della soglia di attenzione, magari senza

risorse

per gli straordinari e anche con stipendi non adeguati, in particolare coloro che sono

operativi

nelle Volanti”.

“Ogni

giorno leggiamo o assistiamo sgomenti ad atti di una violenza inaudita. E

questo

non può che scatenare in tutti noi rabbia, perché è ormai da anni che i vari sindacati

lamentano queste criticità, che interessano anche la Polizia Penitenziaria. Occorre una sorta

di ‘Piano Marshall’, concentrato sulla sicurezza delle aree periferiche e adesso anche d elle

aree urbane, un piano di intervento che passa per l’aumento degli organici, per la messa a

punto di un più puntuale progetto di videosorveglianza, per la certezza della pena. La spinta

criminogena sta creando un allarme sociale che niente ha a che vedere con la percezione di

insicurezza” ha concluso Delunas.

Stamattina, il Sindaco ha ospitato a Quartu il Questore dott. Pierluigi d’Angelo ,

nell ’ambito delle interlocuzioni in merito all’ex immobile Esmas, scuola materna da anni in

disuso. La struttura di via Fadda potrebbe infatti diventare nel prossimo futuro sede del

nuovo commissariato di pubblica sicurezza. Nell’occasione Delunas ha chiesto appunto di

“snellire i lavori per lo spostamento del commissariato. E ho colto l’occasione per

manifestare la vicinanza del Consiglio Comunale al corpo di Polizia per quanto accaduto a

Trieste”.

Fonte: Casteddu On Line



