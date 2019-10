I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Dolianova, unitamente ai colleghi della stazione di S.Andrea Frius e una squadra dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna “ presenti anche con una unità cinofila, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.S., 46enne di Guasila.

L’attività nasce da un lavoro congiunto dei reparti le cui informazioni circa lo smercio di marijuana in Trexenta hanno portato all’abitazione dell’arrestato. Proprio lì, infatti, sono stati trovati 2,9 kg di marijuana già essiccata, sporzionata e messa sotto vuoto e pronta per essere smerciata, data la presenza nella casa di materiale da confezionamento e del bilancino di precisione.

L’uomo tratto in arresto, verrà sottoposto domani alla direttissima, ma l’attività investigativa non si ferma e i militari indagano per individuare i suoi possibili fiancheggiatori.

L'articolo In casa quasi tre kg di marijuana: in arresto 46enne di Guasila proviene da Casteddu On line.