Gli studenti dell’Istituto Mariano IV a lezione anche in laboratori e ospedali

Parte il corso rivolto a quanti vorranno impegnarsi nel settore sanitario. I progetti del nuovo anno



Partono le nuove attività previste per gli studenti dell’Istituto Mariano IV d’Arborea di Oristano e Ghilarza, che riunisce gli indirizzi sportivo, linguistico e biomedico. Tra queste attività quelle per gli alunni che intendono iscriversi nelle facoltà universitarie legate alla sanità.

“Tanti i progetti e le attività didattiche in calendario che verranno definite nel collegio scolastico di fine ottobre”, dice Donatella Arzedi, dirigente dell’Istituto scolastico Mariano IV d’Arborea che anticipa alcune di queste iniziative. Una riguarda il progetto nazionale “Biologia con Curvatura Biomedica”: un progetto triennale di orientamento e potenziamento che nasce da un’intesa tra il Miur e la Fnomc (Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Il corso, di durata triennale (per un totale di 150 ore), è destinato alle classi terze del Liceo Scientifico Ordinamentale e Sportivo delle sedi di Oristano e Ghilarza, e sarà tenuto dai docenti interni di scienze insieme ai medici indicati dagli ordini provinciali. Nelle ore previste, dieci saranno “sul campo”, in strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi, dove gli studenti saranno seguiti nelle attività di laboratorio dai medici e dai professionisti del settore. Il corso ha come obiettivo quello di orientare, post diploma, le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.

Sempre in tema scientifico, è in programma per il mese di novembre una giornata dedicata al “Festival della Scienza”. Un festival, promosso a livello nazionale e che nello specifico vedrà coinvolti come sponsor il Consorzio Uno di Oristano e il CRes, il centro di recupero del Sinis.

Durante questa giornata verranno organizzate attività di laboratorio, supervisionate sia dagli sponsor partecipanti che dai docenti delle materie di riferimento; e saranno previste delle attività extracurricolari oltre a quelle inserite durante l’orario scolastico.